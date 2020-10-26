Gürkan Uluçhan’dan Yeni Bir Roman: Korkunç Üçlü

Khora Yayınlarından çıkan kitap, öykü içinde öykü barındıran kısa bir roman niteliğinde ve hem genç hem de yetişkin okurlara hitap etmekte.

88 sayfalık eser, 1980’lerde 14 yaşında olan üç gencin birbirlerine okudukları korku hikâyelerinden oluşuyor. Tanıtım bülteninde “Kuzgun, Albastı ve Nosferatu gibi çocukluğunu 1980’lerde yaşayanlar mutlaka gizem peşinde koşan gizli bir teşkilata veya kan kardeşliği gibi ulvi amaca hizmet eden örgütlere katılmış, hayâl dünyalarında nice serüvenler yaşamıştır. Aslında hangi yılda veya yerde yaşadığı fark etmeksizin çocukların dünyasında sürüyle gizemli olay vardır ve şaşkınlık duygusu, çocukluğun bitişi ile sona eren duyguların başında gelir. Olgunluk çağında insanın artık şaşıramaması ve hiçbir şeyin ona gizemli gelmemesi ne acı…” ifadeleriyle okura sesleniliyor.

Korkunç Üçlü, heyecanı seven gençlerin ve şaşkınlık duygusunu yitirmeye direnen yetişkinlerin, zaman zaman soluğu kesilerek ama tek solukta okuyacağı bir kitap.

KÜNYE:

Yazar: Gürkan Uluçhan

Yayınevi: Khora Yayınları

88 sayfa / 18 TL

Yayına Hazırlayan: Nazen Şansal

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Mustafa Batak

Kapak Fotoğrafı: Yazarın oyuncak koleksiyonundan

Çizimler: Alaşya Şansal Rahvancıoğlu

Gürkan Uluçhan, Lefkoşa’da doğdu. Marmara Üniversi­tesi Hukuk Fakültesi mezunudur. CinSeli (Şiir), Ahna Kitabı (Novella), Zamanın Aşkı (Öykü) ve Keçiboynuzu (Polisiye Roman) olmak üzere Kıbrıs’ta yayımlanmış dört kitabı var­dır. 2004 yılında “Akıl hastanesi” isimli öyküsü ile EMAA 1. Genç Öykücüler Yarışması’nda üçüncülük, 2012 yılında “Peştemalin bir günü” isimli öyküsüyle KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen “Defne Dergisi V.Öykü Yazma Yarışması’nda birincilik, 2013 yılında “Morgue Sokağı’ndaki morgda yaşananlar” isimli öyküsüyle FABİSAD tarafından düzenlenen GİO Öykü Yarışması’nda başarı ödül­leri aldı. Ahna Kitabı, pek çok dile çevrildi ve Kıbrıs’ın güne­yinde ve Amerika’daki bazı okullardaokutuldu. Şiir, öykü ve romanın yanında kısa film senaryoları da yazan ve Kıbrıs’ta çekilmiş üçtane kısa filmin senaryosuna imza atan yazar ha­len Kıbrıs’ta yaşamaktadır.

Yazarın daha önce yayımlanmış kitapları:

Cin Seli (Şiir)

Ahna Kitabı (Novella)

Zamanın Aşkı (Öykü)

Keçiboynuzu (Polisiye roman)