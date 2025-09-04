  • BIST 10737.68
Guterres, Khassim Diagne'yi Kıbrıs'taki UNFICY Özel Temsilcisi ve Başkanı olarak atadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün Senegalli Khassim Diagne’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Özel Temsilcisi ve Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Genel Sekreter, görev süresi boyunca gösterdiği güçlü liderlik ve özverili hizmetlerinden dolayı Kanadalı Colin Stewart’ın yerine geçecek.

 

Khassim Diagne kimdir

Diagne, Genel Sekreterlik Yürütme Ofisi’nde Siyasi, Barışı Koruma, İnsani Yardım ve İnsan Hakları Birimi Direktörü olarak görev yapmıştı. (2017-2021)

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler Bölge Temsilcisi (2017), Kamerun Temsilcisi (2015-2016) ve Liberya Temsilcisi (2014-2015) ve Pakistan Temsilci Yardımcısı (2009-2011) olarak görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Cenevre’deki UNHCR Genel Merkezi’nde Yönetişim ve Ortaklık Hizmetleri Başkanı ve Yürütme Komitesi Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Kariyerinin önceki dönemlerinde UNHCR’de Fildişi Sahili, Ruanda, Kenya ve Somali’de çalışmıştır. Senegal, Dakar’daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi’nden Modern Diller alanında Yüksek Lisans derecesine ve ABD, Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’ndan Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. İngilizce, Fransızca ve Wolof dillerini akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

