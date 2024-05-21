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Güzelturt Belediye Tiyatrosu ‘Tersine Dünya’yı İskele AKM’ye Taşıdı

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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayan İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri, final yapmaya hazırlanıyor. 
Güzelturt Belediye Tiyatrosu ‘Tersine Dünya’yı İskele AKM’ye Taşıdı

27 Mayıs’ta Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun sahneleyeceği drama türündeki Shakespeare’in Hayaleti isimli oyunuyla sona erecek Tiyatro Günleri’nde cumartesi akşamı da Güzelyurt Belediye Tiyatrosu, İskele’deydi. Komedi türündeki ‘Tersine Dünya’ isimli oyununu İskele AKM sahnesine taşıyan, seyircisini kahkahaya boğan ekibin performansı tam not aldı.

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GÜZELTURT BELEDİYE TİYATROSU ‘TERSİNE DÜNYA’YI İSKELE AKM’YE TAŞIDI

İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri, Güzelyurt Belediye Tiyatrosu’nun ‘Tersine Dünya’ isimli oyunuyla devam etti. 18 Mayıs Cumartesi akşamı İskele AKM’de sahnelenen oyun, tiyatro severlere keyifli bir gün yaşattı. Kadrosuyla, performansıyla göz dolduran ekip, oyun bitiminde, salonu dolduran kalabalık tarafından ayakta alkışlandı. Oyunu izlemeye gelenler arasında İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ile ekibi de yer aldı.

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