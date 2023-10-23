Haaretz: Netanyahu insanlığını kaybetti savaşı yaza kadar uzatabilir

İsrail'in önde gelen muhalif gazetelerinden Haaretz, Gazze savaşı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sertçe eleştiren iki analiz yayımladı.

ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Araştırmacı gazeteci Gidi Weitz'ın kaleme aldığı yazıda, İsrail liderinin tarihi bir misyonu gerçekleştirdiğine inandığı ve bu yolda ülkeyi büyük bir felakete sürüklediği belirtildi.

Analizde Netanyahu'nun, hakkında 2019'da açılan ve devam eden üç yolsuzluk soruşturması olduğu hatırlatılarak, İsrail liderinin bunların gündemden düşmesi için savaşı uzatabileceği öne sürüldü.

SAVAŞI YAZA KADAR UZATABİLİR

Yazıda, Netanyahu'yu yakından tanıdığını söyleyen ve kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir kişinin şu sözlerine yer verildi:

Mevcut savaş, süre açısından Yom Kippur Savaşı'ndan ziyade Bağımsızlık Savaşı gibi daha uzun sürebilir. Netanyahu, gelecek yaza kadar belirli aralıklara çatışmaların sürmesini sağlayabilir. Böylelikle duruşmalarda ifade vermek zorunda kalmaz. Bu hukuki süreç de savaşta üstleneceği zorluklar arasında kaybolup gider. Aradan geçen zamanda, İsrail halkının yaşadığı şoku unutacağını ve öfkesinin dineceğini umuyor.

İsrailliler, 1948'de çıkan Arap-İsrail savaşını "Bağımsızlık Savaşı" diye adlandırıyor. 9 aydan uzun süren savaşın sonucunda bağımsızlık bildirgesi imzalanmış ve yeni İsrail devleti resmen kurulmuştu. Yom Kippur Savaşı olarak da adlandırılan ve 1973'te patlak veren Arap-İsrail savaşıysa 20 gün sürmüştü.

Netanyahu'nun savaşın başından beri yakın çevresindekilerle düzenlediği özel toplantılara katıldığını söyleyen ve adının paylaşılmasını istemeyen bir başka kişiyse, İsrail liderinin yıprandığını söyledi. Yazıda, söz konusu kişinin şu gözlemleri paylaşıldı:

"Bu hafta, son 20 yılda gördüğüm en yaşlı, zayıf ve yorgun Netanyahu'yla karşılaştım. Çabalıyor, halen dayanıyor ve mirası adına kurtarabildiği kadarını kurtarmak için hayatta kalmaya çalışıyor."

Haaretz'in köşe yazarlarından Yossi Verter'in analizindeyse Netanyahu'nun yaşanan felaketle ilgili hiçbir sorumluluk almadığı ifade edildi.

Analizde, "Filistin Ulusal Yönetimi'ni zayıflatırken Hamas'ı güçlendirme stratejisinin babası olan son 15 yılın başbakanı tek kelime etmedi, af dilemedi" dendi.

NETANYAHU İNSANLIĞINI KAYBETTİ

Yazıda, İsrail liderinin Gazze'deki savaşta acımasızca davrandığı belirtilerek, "Netanyahu insani duygular gösteremiyor çünkü o bir insan değil. Onun dünya görüşüne göre, bu konumdaki bir lider çıkıp özür dilemez" ifadelerine yer verildi.

Analizde, Gazze'deki savaş başlamadan önce İsrail'in yargı reformu protestolarıyla sarsıldığı ve binlerce kişinin hükümet karşıtı gösterilerde Netanyahu'nun istifasını istediği hatırlatıldı. Verter, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu, savaşın sonuna kadar başımıza kaldı. Savaş da aylar sürebilir. Fakat çatışmalar sona erse bile o kendi isteğiyle iktidarı bırakmayacak. Kendisiyle ve çevresiyle iletişim halindeki kişilerin bana söylediğine göre, bu süreçten hiç yara almadan kurtulabileceğine inanıyor. Başka herhangi bir siyasetçinin sonunu getirebilecek pek çok krizi atlattı ve bu krizi de atlatacağını düşünüyor.