‘Hadi Öldürsene Canikom’ büyük beğeni topladı

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023-2024 sezonunda seyircinin karşısına üç farklı oyun ile çıktı. Geçtiğimiz akşam tiyatro severlere, Girne Oda Tiyatrosu’nda sergilenen ‘Hadi Öldürsene Canikom’ büyük ilgi topladı.

Seyirciler tarafından alkışlarla izlenen oyun Kasım ayı boyunca Girne Tiyatro toplulukları tarafından, Girne Oda Tiyatrosu’nda sergilenecek.

Aziz Nesin’in kaleme aldığı ‘Hadi Öldürsene Canikom’un hikayesinin merkezinde; hayatları sıkıcı ve monotonlaşmış iki yaşlı komşu yer alırken, ölen kocaları hakkında var olmayan aşk mektupları hakkında sevgiyi, insan sıcaklığını ve katılımını hayal ediyorlar.

Girne Belediyesi 2023-2024 Tiyatro Günleri 3 oyunla devam ediyor

Başladığı günden bu yana tiyatro severler tarafından büyük ilgi gören Girne Belediyesi 2023-2024 Tiyatro Günleri hız kesmeden oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergilenen ‘Çökme Tehlikesi’, ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve ‘Mozart ve Salieri’ isimli oyunlar Kasım ayı boyunca saat 20:30’da seyircilerle buluşacak.

Derman Atik’in yönettiği ‘Çökme Tehlikesi’ 18 Kasım ve 25 Kasım, Ömer Dündar’ın yönettiği ‘Hadi Öldürsene Canikom’ 21 Kasım ve 28 Kasım, Ufuk Aydoğan’ın yönettiği Mozart ve Salieri ise 24 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, Girne Oda Tiyatrosu’nda seyirciler ile buluşacak.

www.kibrisbiletcim.com’dan temin edilebilecek olan oyun bilet fiyatları 150 TL olup, oyun günleri kapıda bilet satışı olacaktır.