Hadise şikayet etti, Seren Serengil Reza Zarrab için ifade verdi

Seren Serengil, şarkıcı Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’ın bir dönem yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Hadise harekete geçerek Seren Serengil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

EBRU GÜNDEŞ'İ TANIK OLARAK GÖSTERDİ

Suç duyurusunun üzerine Seren Serengil ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık üç saat süren işlemlerin ardından Serengil şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini belirterek “Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik” dedi.

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, “Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Zarrab'ın eski avukatı, Ebru Gündeş'in avukatı ve Ebru Gündeş'i şahit olarak gösterdik” açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.