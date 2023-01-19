Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak

Havanın Çarşamba gününe kadar açık ve az bulutlu; bugün ve yarın ise yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba gününe kadar yağmur beklenmiyor. Bugün ve yarın ise yer yer sis beklendiği açıklandı.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 17-20 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.