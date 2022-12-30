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Hafta boyunca hava nasıl olacak

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Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, sıcaklığın ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Hafta boyunca hava nasıl olacak

Meteoroloji Dairesi, 31 Aralık 2022 - 06 Ocak 2023 tarihleri arasında, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Yılın son günü olan yarın ile yeni yılın ilk günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. Havanın Pazartesi açık ve az bulutlu; Salı parçalı ve az bulutlu; Çarşamba açık ve az bulutlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında olacakken, rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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