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Hafta sonu fırtına, Salı Çarşamba kar bekleniyor

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Hafta sonu fırtına, Salı Çarşamba kar bekleniyor
Hafta sonu fırtına, Salı Çarşamba kar bekleniyor

Ülkenin önümüzdeki günlerde oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altına kalması bekleniyor.

Hafta sonu fırtına, Salı ve Çarşamba günü ise kar yağışı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı 10 - 13 derece dolaylarında seyredecek.

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