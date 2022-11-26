Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
26 Kasım 2022 Cumartesi 20 C
27 Kasım 2022 Pazar 21 C
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı şekilde esmesi beklenmektedir.
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