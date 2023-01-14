Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
14 Ocak 2023 Cumartesi 13 C
15 Ocak 2023 Pazar 16 C
RÜZGAR
Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
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