Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Yarın ve pazar hava açık olacak. Pazartesinden itibaren ise hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34- 37 derece, sahillerde 30- 33 derece dolayında seyredecek. Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.