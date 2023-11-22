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Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, cumartesi itibarıyla havanın sağanak yağmurlu olacağını bildirdi.
Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta içi yağmur beklenmediğini ancak cumartesi itibarıyla havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece dolaylarında seyredecek.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak bölgede rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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