Haftalık burç yorumları (23-29 Ocak 2023)

Ve sonunda Venüs Balık oldu!

Venüs yüceldiği ve kendini iyi hissettiği Balık burcuna geçerek hayatlarımızı parlatmaya başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

23 29 Ocak 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs’ün disiplin tanrısı Satürn ile yan yana olması, güzelliğin ne kadar işlevsel ve işe yarar olacağını bize gösterecek. Bu noktada maddi anlamda hesap kitap konularına dalmanız sizi ilerisi için rahatlatacaktır.

Hafta ortası ise Venüs yüceldiği ve kendini iyi hissettiği Balık burcuna geçerek hayatlarımızı parlatmaya başlayacak. Bu anlamda olumlu gelişmeler bu hafta morallerimizi yükseltebilir. Yaklaşık bir ay daha bu hoşluğu hayatımızda kullanmaya bakalım.

Hafta sonu ise iletişim gezegeni, yaralı şifacı Şiron ile yapacağı mücadele, konuşmalarımızda sert, eleştiren bir üslup kazandırabilir. O nedenle karşımızdakileri kırmamaya dikkat edelim derim.

Genel olarak hafta çok da kötü diyemem ama Güneş'in zorlu gezegen Uranüs’e yapacağı olumsuz destek toplumsal anlamda hoş olmayan gelişmeleri duymamıza neden olabilir.

KOÇ

Bu haftaya daha çok hayatın en gerçekçi yanları damgasını vuracak diyebilirim. O nedenle aklınızı toplayıp ayaklarınızın yere değerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Hayallere dalmak yerine gerçeklere yürümeniz sizin için hayırlı olur.

BOĞA

Bu hafta psikolojik yaralarınızı sarmak için ideal bir gökyüzü duruyor başınızın üzerinde. Eğer bu anlamda içgörünüzü tarafsız kullanabilirseniz bu sizin için çok ama çok iyi olur. Olumsuz olasılığı ise yaşadıklarınızı abartmak olacaktır.

İKİZLER

Bu hafta kıpır kıpır hissedebilirsiniz kendinizi. Hoyrat hareketlerde bulunup kendinize zarar vermediğiniz sürece bu hafta sizin için güzel durumları da vaat etmekte. Sosyal medyada yazdıklarınıza, çizdiklerinize dikkat edin.

YENGEÇ

İkili ilişkiler konusunda bu hafta yapıcı bir tavırda olacağınızı söylemek mümkün. Fakat karşınızdakini iyi dinlemeniz gerektiğini de söylemeden edemeyeceğim. Para konusunda ise önünüzde hoş fırsatların belirdiğine şahit olabilirsiniz.

ASLAN

Evlilik konusunda önünüzde güzel gelişmelerin olacağını söylememiz mümkün. Kendinizi bu anlamda bir birlikteliğe bırakabilir veya bu konularda partnerinizle oldukça etkili adımlar atabilirsiniz. Düşüncelerinizi temiz tutmaya bakın.

BAŞAK

Bu hafta hem sağlık konusunda hem de çalışma atmosferinizi tekrar yapılandırma konusunda olumlu gelişmelere kendinizi açık bulabilirsiniz. Eğer olayların üzerine fazla gitmezseniz, her şeyin bir anda kolaylıkla çözüleceğini fark edebilirsiniz.

TERAZİ

Eğer hayatınızda biri varsa ve artık evlilik veya uzun vadeli bir biçimde bir arada olmaya karar verdiyseniz, artık bu anlamda bu hafta oldukça ciddi adımlar atmanız olası. Maddi anlamda ise kesinlikle tasarruflu davranmanızda fayda var.

AKREP

Bu hafta itibari ile bir ay boyunca artık kalbinizde aşk çanlarının çaldığına şahit olabilirsiniz. Zaten uzun süredir bu anlamda yeterince manasızlık yaşadınız, artık kendinizi insanlara açın derim. Kardeş ve arkadaş ilişkilerine ise dikkat etmenizde fayda var.

YAY

Para meselesinde kendinizi güvende hissederek sağa sola borç vermek veya almak gibi bir durumu bu hafta yaşamanız pek mümkün. O nedenle olabildiğince aklınızı başınıza alarak davranmanızı tavsiye ederim. Ay sonunda kredi kartınızdan nefret etmek istemezsiniz.

OĞLAK

Bu hafta ani çıkışlarda bulunarak maddi, manevi hemen hemen her konuda kendinizi zor durumda bırakma potansiyeliniz var. O nedenle heyecana kapılmadan aklıselim bir yerden olayları takip etmenizi tavsiye ederim.

KOVA

Bu haftadan başlayarak bir ay boyunca maddi anlamda Venüs artık sizi desteklemeye başlıyor. Bunu sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ederim. Ama Venüs’ün olumsuz yanını da unutmayın. Yani size bol bol para harcatabilir.

BALIK

Bu hafta diğer haftalara göre çok daha şanslı hissedebilirsiniz kendinizi. Ama bu iyi hissedişin büyüsüne kapılıp özellikle ekonomik anlamda kaş yapayım derken göz çıkarma olasılığınız da var. O nedenle para konusunda bu hafta çok eyleme geçmeyin derim.