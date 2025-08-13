  • BIST 10949.95
Halil Kutruza Aktif Basketbol oyunculuğuna veda etti

Basketbolumuzun önemli isimlerinden Halil Kutruza sakatlığından dolayı sporculuk hayatına noktaya koyduğunu, antrenör olarak hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili Halil Kutruza şu açıklamayı yaptı, "İki yıldır  formasını gururla terlettiğim Gönyeli Kooperatif Basketbol Kulübü’nden ayrılma kararımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Geçirdiğim sakatlık sonrası yaptığım değerlendirmeler ve doktor görüşleri doğrultusunda ameliyat olmamaya karar verdim. Bu karar, profesyonel oyunculuk kariyerimi sonlandırma noktasına getirdi. Artık sahada bir oyuncu olarak değil, kenarda bir antrenör olarak basketbola hizmet etmeye devam edeceğim.

Gönyeli Kooperatif Basketbol Kulübü’nde geçirdiğim yıllar, hem sporcu kimliğimin hem de kişisel gelişimimin en değerli dönemlerinden biri oldu. Kulüp yönetimine, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Basketbol benim için bir tutku ve bu tutku, sahada ter dökmek kadar, genç sporcular yetiştirerek de yaşayacak. Bundan sonraki süreçte, edindiğim tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğim."

