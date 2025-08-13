Halil Kutruza Aktif Basketbol oyunculuğuna veda etti

Konuyla ilgili Halil Kutruza şu açıklamayı yaptı, "İki yıldır formasını gururla terlettiğim Gönyeli Kooperatif Basketbol Kulübü’nden ayrılma kararımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Geçirdiğim sakatlık sonrası yaptığım değerlendirmeler ve doktor görüşleri doğrultusunda ameliyat olmamaya karar verdim. Bu karar, profesyonel oyunculuk kariyerimi sonlandırma noktasına getirdi. Artık sahada bir oyuncu olarak değil, kenarda bir antrenör olarak basketbola hizmet etmeye devam edeceğim.

Gönyeli Kooperatif Basketbol Kulübü’nde geçirdiğim yıllar, hem sporcu kimliğimin hem de kişisel gelişimimin en değerli dönemlerinden biri oldu. Kulüp yönetimine, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Basketbol benim için bir tutku ve bu tutku, sahada ter dökmek kadar, genç sporcular yetiştirerek de yaşayacak. Bundan sonraki süreçte, edindiğim tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğim."