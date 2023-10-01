Haluk Bilginer ‘Maria’ filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak

Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer’ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ranini.tv’de yer alan habere göre Angelina Jolie’nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis’i canlandıracak.

Bu ay içinde Budapeşte’de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970’lerin Paris’indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.

New York’ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis’in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy’nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya’ya, ardından Fransa’ya taşındı.