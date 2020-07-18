Hamas: İsrail başarısızlığını örtmek için Arap medyasını yönlendiriyor

Gazze’deki İslami direniş hareketi Hamas, İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki planlarının başarısızlığını örtmek için Arap medyasını yönlendirdiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Basın Müşaviri Tahir en-Nunu, yabancı ve yerli basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Nunu, İsrail’in planlarındaki başarısızlığın, direniş stratejisi ve Filistin ulusal birliği için gösterilen çabaların başarısını kamuoyunun gözünden uzak tutmak için düzenli medya kampanyaları yürüttüğünü söyledi.

İsrail’in Filistin topraklarına ilişkin planlarının başarısızlığını örtmek amacıyla Arap medyasını yönlendirdiğini dile getiren Nunu, söz konusu kampanyaları Arap ya da Filistin medyası yürütse dahi bunları harekete geçirenin İsrail olduğuna dikkati çekti.

Nunu, “kampanyalara katılan medya kurumlarının bilinçli ya da başındaki kişilerin aptallığı ve cahilliğinden olsa da arkasındaki hareket ettiren gücün İsrail olduğunu” vurguladı.

Hamas kaynakları, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’nden yayın yapan Suudi Arabistan’a bağlı al-Arabia televizyon kanalının, Filistin direnişi aleyhinde yaptığı yalan ve iftira haberleriyle dikkat çekmeye başladığına işaret ediyor.

Kaynaklar, yapılan haberlerin İsrail istihbaratının ürettiği yalan ve asılsız iddialara dayandığına dikkati çekiyor.