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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu?
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu

Birbirlerine çok yakıştırılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığıyla sevenlerini üzdü. Konuyla ilgili, ikilinin menajerlerin baskıları sonucu ayrıldığı iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti.
Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılığı Sonrası Şok İddia!

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler. Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılığı Sonrası Şok İddia!

TAKİBİ BIRAKTI

Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılığına menajerleri mi sebep oldu?
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