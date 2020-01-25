“Hani biz Suriyelilere taş atarız ya o Suriyeli Mahmut tırnaklarıyla kazıya kazıya beni enkazdan çıkardı”

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Nurdan Aydın “O Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya, o çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça beni oradan çıkardı” dedi

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalıp kurtarılan bazı yurttaşlar yaşadıklarını anlattı. Nurdan Aydın, Mahmut isimli Suriyeli bir gencin kendisini enkaz altından çıkardığını söyledi

Depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi, Halaylı Sokak’ta bulunan dört katlı Dilek Apartmanı da çökmüştü. Çöken binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Zülküf ve Nurdan Aydın çifti yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Nurdan Aydın, evlerinin salonunda oturdukları sırada depremin yaşandığını ve binanın çöktüğünü belirterek “Benim belden aşağı tarafım duvarım dibindeydi. Bizi kolonların tamamen altından kurtaran doğalgaz borusu ve buzdolabıydı” dedi.

Aydın, muhabirin “Enkazdan nasıl çıktınız” sorusuna ise “Bizi kurtaran da Mahmut isminde Suriyeli bir genç” yanıtını verdi:

“Sesimizi duyan yok mu diye bağırdık. Bu şekilde bize ulaşıldı. Bizi kurtaran da Mahmut isminde Suriyeli bir genç. Kurtuluşumuz bir mucizeydi gerçekten. Ben komple belden aşağı betonların arasındaydım. Ve o Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya, o çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça beni oradan çıkardı. Ben o çocuğu asla unutmam. Buradan çıkar çıkmaz o çocuğu bulacağım. İyileşince hemen bulacağım.”