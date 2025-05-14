  • BIST 9732.15
  • Altın 4041.414
  • Dolar 38.7921
  • Euro 43.6463
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

“Hapı Yuttuk 2” Tiyatrosu Büyük Kütüphane’de Seyirciyle Buluşuyor

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün ücretsiz sahneleyeceği “Hapı Yuttuk 2” adlı interaktif komedi oyunu, 15 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da izleyiciyle buluşacak.
“Hapı Yuttuk 2” Tiyatrosu Büyük Kütüphane’de Seyirciyle Buluşuyor

Kahkahalar Büyük Kütüphane’de Yankılanacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün interaktif oyunu “Hapı Yuttuk 2”, 15 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te ücretsiz sahnelenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü, izleyicilerine unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Altı skeçten oluşan “Hapı Yuttuk 2” adlı komedi oyunu, 15 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te sahnelenecek.

“Yine Komedi Var” sloganıyla, 28 kişilik bir oyuncu kadrosunun sahneye koyacağı oyunun yönetmenliğini ise Ali Birsen üstleniyor. Aile ilişkileri, öğrencilik halleri, sevgililik durumları ve güncel sosyal konular mizahi bir dille işleyen oyun; gündelik hayatın içinden tanıdık sahnelerle güldürürken aynı zamanda düşündürmeyi de hedefliyor.

İnteraktif tiyatro öğeleriyle zenginleştirilen oyunda, seyirci sadece izleyici olmakla kalmayacak, zaman zaman sahnenin bir parçası haline gelerek kahkahalara ortak olacak. İzleyiciyle sahne arasında kurulan bağ, gösteriyi daha dinamik ve etkileyici bir hale getirecek. Genç yeteneklerin sahne aldığı, bol kahkahalı bu keyifli akşama tüm tiyatro severler ücretsiz olarak katılabilecek.

Sadece bir oyun değil, hayatın ta kendisi!

Tiyatronun, toplumsal yaşamın bir yansı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Hazırlanan bu oyun; gündelik hayatın mizahi yansımalarını güçlü bir şekilde sahneye taşırken, toplumsal değerler ve ilişkiler üzerine derin bir sorgulama fırsatı sunuyor. Öğrencilerimizin yaratıcı enerjileriyle hazırladıkları bu eğlenceli geceye katılmak, sizlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatacak” dedi.

Her bir skeç için titiz bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten oyunun yönetmeni Ali Birsen ise “İnteraktif tiyatro unsurlarıyla zenginleştirdiğimiz bu gece, seyirciyi yalnızca izleyici konumunda bırakmayacak, onları da oyunun bir parçası haline getirecek. ‘Hapı Yuttuk 2’ sadece güldürmek değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin, toplumun ve bireysel yaşamın derinliklerine dokunmak amacı güdüyor. Hepinizi bu benzersiz gösteriye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TEKNOFEST Şampiyonları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Coşkuyla Kutlandı!09 Mayıs 2025 Cuma 10:17
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden TEKNOFEST’te Çifte Şampiyonluk Gururu!07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:20
  • Bilim İçin Güç Birliği: Yakın Doğu Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi El Ele!07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden TEKNOFEST’te Çifte Şampiyonluk!05 Mayıs 2025 Pazartesi 17:43
  • Türkiye’nin Astronotları, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gençlikle Buluşacak!01 Mayıs 2025 Perşembe 17:21
  • Görünmeyen Kızlar Gün Yüzüne Çıkıyor!30 Nisan 2025 Çarşamba 09:50
  • Sigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!19 Nisan 2025 Cumartesi 12:14
  • Gavcar Mantarından Ayrelliye Kıbrıs Otlarıyla Sürdürülebilir Sofralar16 Nisan 2025 Çarşamba 17:28
  • 23 Nisan Ruhu, Sanatla Renklenecek!15 Nisan 2025 Salı 14:45
  • Çocuklara Özel Acil Servis Açıldı!14 Nisan 2025 Pazartesi 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti