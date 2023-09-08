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Harnup festivali Tatlısu'da başlıyor

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Harnup festivali basın toplantısı yapıldı.
Harnup festivali Tatlısu'da başlıyor

Tatlısu belediyesinin Final organizasyon katkıları ile düzenleyeceği festivalin basın toplantısı bugün Zambak tatil köyünde düzenlendi.

Açılış sunumunu Türkiye’den gelen Vantrolog kuklası Mıstığın yaptığı sunumla ilk sözü Tatlısu belediye başkanı belediye başkanı Hayri Orcan aldı.

Orcan konuşmasında Harnup ürününün faydalarından söz ederek festival programı ile ilgili bilgiler vererek tüm halkımızı yarın başlayacak olan ve 10 Eylül Pazar akşamı sona erecek olan festivallerine davet etti.

Orcan ayrıca Türkiye’den Pera ve Murat Kekilli konserlerinin yanı sıra Kıbrıslı sanatçılarımıza da programda yer verildiğini açıkladı.

YILTAN TOZAKI

Final organizasyon direktörü Yıltan Tozakı ise yaptığı konuşmada 10 günlük festivali 3 güne dolu, dolu olarak sığdırdıklarını belirtti. Festival programının her yıl olduğu gibi özellikle halkımızın pek görmediği Afrika akrobasi şov, Vantrolog kuklası, İllüzyon, İnteraktif şov, canlı heykel vb. gibi çok güzel etkinliklere de yer verdiklerini söyledi.

 

ÇİLEM DAĞISTANLI

Bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir festival olduğunu söyledi. Bu güzel programda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine festivalin protokol sunumunda yer alacağını,  3 gün sürecek olan adada fark yaratacak festivale tüm halkı davet etti.

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