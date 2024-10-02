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Hasipoğlu, Rum Yönetimi’ni TMK’nın kararlarını tanımaya davet etti

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KKTC’yi temsilen Strazburg’ta düzenlenen AKPA toplantılarına katılan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapanları tutuklamasının gayri yasal olduğunu ifade etti.
Hasipoğlu, Rum Yönetimi’ni TMK’nın kararlarını tanımaya davet etti

KKTC’yi temsilen Strazburg’ta düzenlenen AKPA toplantılarına katılan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapanları tutuklamasının gayri yasal olduğunu ifade etti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin bir iç hukuk olarak kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) kararlarını tanımaya davet ederim” dedi.

“Bu tutuklamalar gayri yasal”

Bugüne kadar KKTC’nin Kıbrıslı Rumlara 475 milyon Sterlin ödeme yaptığını vurgulayan Hasipoğlu, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne yapıyor? Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapan yabancıları tutuklamaya başlıyor. Bu tutuklamalar gayri yasaldır ve Avrupa insan hakları prensiplerine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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