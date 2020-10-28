  • BIST 1.147
  • Altın 504,818
  • Dolar 8,2123
  • Euro 9,6699
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

»
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor. 

Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. 

Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. 

Yangında bazı yaban hayvanlarının da etkilendiği görüldü. 

Orman yangınında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Bakanı Pakdemirli orman yangınını havadan inceledi 

Öte yandan Yangın nedeniyle dün kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günün ilk ışıklarıyla yönetim helikopteriyle inceleme yaptı.

Yanan ve söndürme ile soğutma çalışması yapılan alanları havadan inceleyen Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Yangın Yönetim Aracı'ndan İHA, Meteoroloji ve Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden gelişmeleri takip etti.

Ardından İskenderun Limanı'nda geçen Pakdemirli, burada bilgisayar ekranlarından takip ettiği yangın söndürme faaliyetlerinde, görev alan ekipleri arayarak neler yapılması konusunda talimatlar verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi27 Ekim 2020 Salı 20:11
  • Türkiye'de 76 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 209 yeni 'hasta' açıklandı27 Ekim 2020 Salı 19:23
  • Kılıçdaroğlu Erdoğan’dan tazminat alacak27 Ekim 2020 Salı 18:49
  • Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında27 Ekim 2020 Salı 17:40
  • AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu, Türkiye'yi tazminata mahkum etti27 Ekim 2020 Salı 16:15
  • Kılıçdaroğlu'ndan Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulunan Erdoğan'a: Fransız uçaklarını sat, Emine Hanımın bir çantası var, onu da sarayın bahçesinde yak27 Ekim 2020 Salı 15:55
  • Mayruk ve Şansal şirketlerini kapattı: Hoşçakalın, laik kalın27 Ekim 2020 Salı 14:07
  • Türkiye’yi BM Ve AB’ye Şikayet Ettiler…27 Ekim 2020 Salı 11:58
  • İçişleri Bakanlığı: Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak27 Ekim 2020 Salı 11:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu27 Ekim 2020 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti