Hava durumu raporu! Termometre 44 dereceyi görecek!

Meteoroloji Dairesi, bu hafta da bölgenin oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını ve en yüksek hava sıcaklığının 41-44 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 - 24 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 41 - 44 derece, sahillerde ise 36 - 39 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.