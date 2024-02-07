Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, bir hafta yağmur beklenmediğini, hava sıcaklığının ise 16-19 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 05-12 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, yarın sabah yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.