  • BIST 9167.61
  • Altın 2879.968
  • Dolar 34.3692
  • Euro 36.4984
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Hava nasıl olacak:?

» »
Havanın bugün az bulutlu olacağı bildirildi.
Hava nasıl olacak:?

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre bugün az bulutlu bir hava bekleniyor.

Yüksek Basınç Sistemi'nin etkisiyle ılıman ve nemli hava kütlesi bölgede hakim olacak.

Sıcaklıkların 18-21°C arasında seyretmesi öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün ve hafta sonu yağmur bekleniyor01 Kasım 2024 Cuma 09:32
  • Tozlu hava etkili oluyor01 Kasım 2024 Cuma 09:30
  • Dikkat! Toz zerrecikleri hava kirliliği yaratıyor31 Ekim 2024 Perşembe 15:41
  • Cuma ve hafta sonu sağanak bekleniyor30 Ekim 2024 Çarşamba 17:12
  • 3 gün boyunca yağmur bekleniyor30 Ekim 2024 Çarşamba 12:00
  • Hava açık ve az bulutlu olacak30 Ekim 2024 Çarşamba 10:37
  • Sıcaklık 25 derece seviyelerinde, ılık ve nemli hava etkisini sürdürüyor28 Ekim 2024 Pazartesi 10:50
  • Hava 24-27 derece arasında seyredecek23 Ekim 2024 Çarşamba 08:46
  • Meteoroloji Dairesi uyardı: Karada ve denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor21 Ekim 2024 Pazartesi 18:58
  • Bu hafta hava nasıl olacak?21 Ekim 2024 Pazartesi 08:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti