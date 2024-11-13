Hava nasıl olacak:?

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre bugün az bulutlu bir hava bekleniyor.
Yüksek Basınç Sistemi'nin etkisiyle ılıman ve nemli hava kütlesi bölgede hakim olacak.
Sıcaklıkların 18-21°C arasında seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre bugün az bulutlu bir hava bekleniyor.
Yüksek Basınç Sistemi'nin etkisiyle ılıman ve nemli hava kütlesi bölgede hakim olacak.
Sıcaklıkların 18-21°C arasında seyretmesi öngörülüyor.
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