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Hava nasıl olacak?

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Soğuk havanın etkisi devam ediyor
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarına kadar sabahları yer yer don beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15-18 dereceye yükseleceğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahminine göre, yarına kadar sabahları yer yer don, Cuma öğle saatleri yer yer hafif yağmur, 29 Şubat Cumartesi de yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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