Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkacağını ardından 19-22 derecelere düşeceğini belirtti.

Dairenin 31 Mart’a kadar olan tahminlerine göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30, sahillerde 23-26 derece, periyodun son günlerinde ise 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise zaman zaman kuvvetli esecek.