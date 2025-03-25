  • BIST 9299.36
  • Altın 3683.597
  • Dolar 37.9783
  • Euro 40.9118
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Hava nasıl olacak?

» »
Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkacağını ardından 19-22 derecelere düşeceğini belirtti.

Dairenin 31 Mart’a kadar olan tahminlerine göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30, sahillerde 23-26 derece, periyodun son günlerinde ise 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta sarı alarm!19 Mart 2025 Çarşamba 13:14
  • Yağmur ve fırtına bekleniyor19 Mart 2025 Çarşamba 10:03
  • Soğuk hava geri dönüyor: Yarın yağmur ve fırtına bekleniyor18 Mart 2025 Salı 09:40
  • Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş açıkladı: Hava sıcaklığı çarşamba günü düşecek17 Mart 2025 Pazartesi 18:37
  • Bu hafta hava nasıl olacak?17 Mart 2025 Pazartesi 09:45
  • Sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak15 Mart 2025 Cumartesi 09:51
  • Tozlu hava etkili oluyor14 Mart 2025 Cuma 09:50
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor13 Mart 2025 Perşembe 10:27
  • Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak12 Mart 2025 Çarşamba 18:08
  • Tozlu hava etkili oluyor12 Mart 2025 Çarşamba 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti