Hava sıcaklığı 36-39°C dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi'nin 22 Ağustos 2024 tarihine ilişkin hava durumu raporuna göre, açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

Sıcaklıkların iç bölgelerde 36-39°C, sahil kesimlerinde ise 32-35°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgâr ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.