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Hava sıcaklığı 37 derece olacak

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Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı bu hafta, yağmur beklenmiyor.
Hava sıcaklığı 37 derece olacak

Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı bu hafta, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 29 Nisan’a kadar hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise  27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Parçalı az bulutlu geçecek yarın ise sabah saatlerinde sis de görülecek. 

Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esemesi bekleniyor.

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