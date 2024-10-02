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Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

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Hava sıcaklığı bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 4 derece düşüşle 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

Hava sıcaklığı bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 4 derece düşüşle 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava durumu raporuna göre, bölge 1-7 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi; yarın ve cuma günleri yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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