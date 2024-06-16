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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak

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Meteoroloji Dairesi’nin 16 Haziran Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 16 Haziran Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin  4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 36-40 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında olacak.

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