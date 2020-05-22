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Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü

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Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü
Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLARI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNDÜ

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıkların, kıyı şeridinde 28-30 derece, iç kesimlerde ise 30-31 derece dolaylarında olması bekleniyor...

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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