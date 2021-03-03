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Havayolu şirketinden ‘gizemli uçuş’ kampanyası:Uçağın nereye ineceğini bilmeyeceksiniz

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Salgın nedeniyle sınırların 2022’den önce açılmayacağından yola çıkan Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, yolcu sayısını artırmak ve ülke turizmini canlandırmak için yola çıkanların ‘nereye ineceklerini bilmedikleri’ uçuşlar başlattı.
Havayolu şirketinden ‘gizemli uçuş’ kampanyası:Uçağın nereye ineceğini bilmeyeceksiniz

Salgın nedeniyle sınırların 2022’den önce açılmayacağından yola çıkan Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, yolcu sayısını artırmak ve ülke turizmini canlandırmak için yola çıkanların ‘nereye ineceklerini bilmedikleri’ uçuşlar başlattı.

1990’larda popüler olan, inilecek havalimanının bilinmediği günü birlik yolculukların bir amacı da nostalji yapmak!

Asya Pasifik Havayolları Birliği’nin verilerine göre ocak ayında bölgede uçak yolculuğu yapan yolcu sayısı geçen yıl aynı ayın yüzde 4’ü kadardı. Ocak 2020’de 33.5 milyon kişi uçak yolculuğu yapmıştı. Yolcu sayısındaki sert düşüş havayolu şirketlerini ciddi zarara soktu; işten çıkarmalar başladı.

Bu süreçte uçak yolculuğuna özendirmeyi ve ülkenin farklı bölgelerinde turizme katkı sağlamayı amaçlayan Qantas’ın son taktiği ‘gizemli uçuşlar’ oldu. Şirketin yeni kampanyası kapsamında, yolcular Brisbane, Melbourne ve Sydney’den kalkan uçaklara binecek ve ülkedeki ‘herhangi bir havalimanına’ inecek.

737 Avustralya dolarından (4 bin 224 lira) başlayacak biletler sadece uçak yolculuğunun değil gidilen kentteki bir günlük aktivitelerin masrafını da karşılayacak.

Yolcular, şarap üretimi yapılan merkezlere ziyaret, şık lokantlarda öğle yemekleri, adalarda dalış gibi etkinlikler yapacak.

Qantas Group’un icra kurulu başkanı şunları söyledi: “Görünen o ki salgın nedeniyle 2022’ye kadar uluslararası uçuşların normale dönmesi zor görünüyor. Biz de hem kendi yolcu sayımızı artırmak hem de ülke turizmine, ekonomisine katkıda bulunmak için böyle bir yola başvurduk.”

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