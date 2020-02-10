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Hayvanat bahçesinden ‘sıradışı’ Sevgililer Günü etkinliği: Eski sevgilinizin adını verdiğiniz böceği yem edin

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Hayvanat bahçesinden ‘sıradışı’ Sevgililer Günü etkinliği
Hayvanat bahçesinden ‘sıradışı’ Sevgililer Günü etkinliği: Eski sevgilinizin adını verdiğiniz böceği yem edin

ABD’de bir hayvanat bahçesi sıradışı bir sevgililer günü ‘etkinliği’ düzenliyor: Eski sevgilinizin adını verdiğiniz hamam böceği ya da sıçanın, hayvanat bahçesindeki canlılara yem edilişini canlı yayında izleme deneyimi.

Teksas’taki San Antonio hayvanat bahçesinin düzenlediği ‘etkinlik’te kullanıcılar 5 dolar karşılığı hamam böceğine, 25 dolar karşılığında sıçana eski sevgililerinin adını verebiliyor. 14 Şubat tarihinde de hayvanat bahçesi sakinlerinin, sevgililerinin adını taşıyan hamam böceği ya da sıçanla beslenmesini canlı olarak izleyebilecek.

Etkinliği “Eski sevgiliniz yılansa bir sıçana onun adını verin, biz de bir sürüngeni eski sevgilinizle besleyelim” diye duyuran hayvanat bahçesi yekilileri isteyenlere bu deneyimi isimsiz ya da soyadı olmadan yaşama fırsatı da sunuyor.

Katılımcılara ayrıca sosyal medya hesaplarında kullanmaları için bir sertifika da gönderiliyor.

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