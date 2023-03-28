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Hazar Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sevenleriyle buluştu

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Pek çok dizi ve sinema filminde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sevenleriyle buluştu
Hazar Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sevenleriyle buluştu

Kuzey Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, bugüne kadar rol aldığı pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle büyük bir üne ve başarıya kavuştu. Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde ses getiren “Ahlat Ağacı” filminde de rol alan Ergüçlü, kariyer yolculuğunu Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda sevenleriyle paylaştı.

59’uncu Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başta olmak üzere pek çok akademisyen takip etti. Etkinliğe, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Doç Dr. Ayhan Dolunay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında Yakın Doğu Oluşumu Kütüphanelerinin 4 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynakla dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında olduğuna vurgu yaptı. Kütüphanelerin bilgiye erişim sağlarken aynı zamanda başta sanat sergileri olmak üzere pek çok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yaparak önemli bir toplumsal görev üstlendiğini vurgulayan Doç Dr. Dolunay, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli oyunculardan Hazar Ergüçlü’yü Büyük Kütüphanemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Ergüçlü’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doç Dr. Ayhan Dolunay’ın konuşmasının ardından Hazar Ergüçlü, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Ahmet Can Temel moderatörlüğünde kariyer yolculuğunu paylaşarak sevenlerinin sorularını yanıtladı.

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Hazar Ergüçlü: “Derviş Zaim ve Nuri Bilgi Ceylan filmleri, kariyerimin en önemli dönemeçleri.”

1992 doğumlu olan genç oyuncu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda oyunculukla tanışmasının ardından ilk profesyonel deneyimini Derviş Zaim’in “Gölgeler ve Suretler” isimli sinema filmi ile yaşadı. Profesyonel oyunculuğa Derviş Zaim gibi önemli bir yönetmenin filmi ile başlamasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hazar Ergüçlü, sonrasında Türkiye televizyonlarında ve Netflix gibi global platformlarda yayınlanan dizilerinden söz ederek yaşadığı oyunculuk serüvenini dinleyicilerle paylaştı. Ergüçlü, sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla hayatını idame etmeyi planlayan öğrencilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle yanıtladı.

Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan’la çalışma şansını yakalamasından da bahsederek, birçok insanın gıpta ile baktığı bir yönetmenle çalışmanın çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi. Kendisinin de rol aldığı ve Cannes Film Festivali’nde büyük bir beğeni toplayan “Ahlat Ağacı”nın, kariyerinin en önemli dönemeçlerinden biri olduğunu söyleyen Ergüçlü, kariyerinde dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatroya da ağırlık vermek istediğini söyledi.

Söyleşinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın teşekkür ederek çiçek verdiği Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane önünde sevdikleriyle birlikte fotoğraf çekildi.  

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