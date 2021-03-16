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Hellim için 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi'nde oylama yapılacak

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Hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınması çerçevesinde, 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi’nde hellim için oylama yapılacağı belirtildi. Kaynak: Hellim için 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi'nde oylama yapılacak
Hellim için 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi'nde oylama yapılacak

Hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınması çerçevesinde, 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi’nde hellim için oylama yapılacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu yetkilisi Miriam Garcia Ferrer, gazetecilere yönelik günlük bilgilendirme çerçevesinde Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) sorusu üzerine, hellim konusunda 26 Mart tarihinde AB Kalite Komitesi’nde bir oylamanın yapılacağını söyledi.

Ferrer açıklamasında “halloumi / hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tesciline ilişkin Kıbrıs ortak algısı da dahil olmak üzere 2015 yılından beri bu konuyu inceliyoruz” ifadesini de kullandı.

Özellikle ortaya konulan tüm itirazları dikkatlice incelediklerini kaydeden Ferrer, Komisyon’un, şu anda önerisini üye ülkelerle paylaşma konumunda olduğunu ve 26 Mart’ta oylama sürecini başlattığını da kaydetti. 

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