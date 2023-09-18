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Hep şikayet ettiğiniz eş dırdırı hayatınızı kurtarabilir

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Dırdır TDK’ye göre “Bezdirici bir biçimde söylenme, dırıltı.”
Hep şikayet ettiğiniz eş dırdırı hayatınızı kurtarabilir

Dırdır TDK’ye göre “Bezdirici bir biçimde söylenme, dırıltı.”

Filmlere, karikatürlere konu olan dırdır, bazen hayat kurtarabiliyor. DailyMail gazetesi, Britanya’da, eşlerinin dırdırı sayesinde ölümden dönenlerin hikayelerini derledi.

Royal Surrey County Hastanesi’nde danışman üroloji cerrahı olan Profesör Christopher Eden’a göre, hastalar genellikle çok meşgul oldukları için, semptomlarını en aza indiriyorlar. Onları pratisyen hekimlerine gitmeleri için dırdır etme sorumluluğu genellikle eşlerine veya partnerlerine düşüyor.

Geceleri tekrar tekrar idrara çıkma semptomları olan ve eşleri tarafından doktora görünmeleri tarfından ikna edildikten sonra ciddi hastalık teşhisi konan ‘sayısız’ erkek örneğine tanık olduğunu belirten uzmanlar, “Zaman önemli olduğunda, ısrarcı bir eşin müdahalesi, yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilir” diye ekliyor.

Eşler söylüyorsa, doğrudur

“Eşler, sevdiklerini herkesten daha iyi tanır” diyen Birmingham Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı Yoğun Bakım Doktoru Dr. Ron Daniels’e göre de eğer bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, genellikle yanlıştır.

Prostat kanserinde erken teşhis

Leicestershire’da proje yöneticisi olan Graham Cross (53), 2017’de gece birkaç kez tuvalete gitmeye başladığında eşi Katherine (51), doktora gitmesi konusunda ısrar etmiş, ancak Cross, kullandığı tansiyon ilaçlarından kaynaklandığını söyleyerek reddetmiş. Ancak eşine göre bunun nedeni, 20 yıldır kullandığı ilaçlar olamazmış. Tam o sırada prostat kanseriyle ilgili broşürleri de görünce, ısrara devam etmiş. Sırf eşinin dırdırından kurtulmak için doktora giden Graham Cross, prostat kanseri olduğunu öğrenmiş. Neyse ki eşi sayesinde çok geç kalmadığı için tedavi sayesinde bugün hayatta. Dırdırcı eşi sayesinde hayatta olduğunu kabul eden Graham ve Katie Cross, 25. evlilik yıl dönümlerini Kenya’ya giderek kutlamış.

Felç veya kalp krizi riski

Cambridgeshire yakınlarında yaşayan proje yönetimi danışmanı Michael Fearnhead (44) de partneri Kelly’nin (42) dırdırı sayesinde hayatta… 2019 yazında Kelly, saatlerce uyumasına rağmen yorgun olan Michael’ın saatindeki kalp atış hızı monitörü de ölçümün normal olmadığına dair sesler çıkarınca, doktora gitme konusunda ikna turlarına başlamış.

Michael sırf Kelly’yi mutlu etmek için gittiği doktorda yüksek tansiyon hastası olduğunu öğrenmiş. Felç veya kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olduğunu… İlaçla tedavi sayesinde tehlikeyi atlattıktan sonra şu anda sağlıklı besleniyor, günde 20 bin adım atıyor ve hayatını Kelly’nin dırdırına borçlu olduğunu bildiğini söylüyor.

Sirozu erken teşhis edildi

Essex’te yaşayan okul müdürü John Stevenson (53), eşi Nadene’in (54) dikkatli gözlemleri ve biraz da dırdırı sayesinde doktora gittiğinde karaciğerinin iflas ettiğini öğrenmiş. Sirozun son aşamasında olan John, hızla tedavi olup nakil listesine girmeyi başarmış.  John Stevenson, “Eğer Nadene’in kontrole gitme konusundaki ısrarı olmasaydı ölecektim. İnsanlar karaciğer hastalığı semptomlarının neredeyse bir gecede ortaya çıkabileceğinin ve doğru testleri yaptırmadığınız sürece tespit edilmeyeceğinin farkında değil” diyor.

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