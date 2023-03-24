Her 10 Kıbrıslı Rum’dan biri, diş doktoru için KKTC’ye geliyor

Her 10 Kıbrıslı Rum’dan birinin, diş doktoru için KKTC’ye geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Diş Tabipleri Birliği’nin Başkanı Andonis Andoniu’nun, Rumların daha ucuz diş tedavisi hizmeti için KKTC’ye geçtiklerini; ancak KKTC’de yapılan diş tedavisinin “tam anlamıyla güvenilir gibi görünmediğini” iddia ettiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki diş hekimlerine göre KKTC’de kullanılan diş tedavisi malzemelerinin Güney Kıbrıs’takilerden farklı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta Avrupa standartlarında ürünler kullanıldığını kaydetti.

Habere göre bazı Rum diş hekimleri, şu ana kadar edindikleri tecrübelere göre KKTC’de kullanılan malzemelerin daha alt kalite olduğunu ve bunun sonucu olarak, dişlerde problemler oluştuğunu öne sürdü.

Haberde, Rumların daha önce diş tedavisi için Suriye’ye gittikleri, ancak şimdi KKTC’nin tercih edildiği ifade edildi.