Her Bağırışta Bir İz: Aile İçi Çatışmalar Çocukların Ruh Sağlığını Tehdit Ediyor

Her Bağırışta Bir İz: Aile İçi Kavgalar Çocuklarda Derin İzler Bırakıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, ebeveynler arasındaki çatışmaların çocuklar üzerinde bırakabileceği kalıcı psikolojik etkiler konusunda uyarılarda bulundu.

Anne babalar arasındaki kavgalar, yalnızca kendilerinin değil, çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlığını da derinden etkiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, aile içi çatışmaların çocuklarda uzun vadeli psikolojik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzm. Klin. Psk. Ünal, “Çatışma ortamında büyüyen çocuklar, duygusal ve fiziksel açıdan bu gerilimden olumsuz etkilenirken, kişiler arası ilişkilerde de sorunlar yaşayabilir” dedi.

Ebeveynlerinin tartışmalarını izleyen çocukların güven duygularını yitirebileceğini ve kendilerini bu çatışmaların sebebi olarak görüp suçluluk hissedebileceklerini belirten Uzm. Klin. Psk. Ünal, bu durumların çocukların benlik algısını, ilişkilerindeki tutumlarını ve genel yaşam kalitelerini derinden etkilediğini vurguladı.

Bazı çocuklar saldırgan davranışlar sergilerken, bazıları içe kapanabilir!

Tartışmaların çocuklarda ciddi duygusal etkiler yarattığını belirten Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Çocuklar tartışma sırasında genellikle kaygılı, korkmuş veya üzgün hissedebilir. Aile birliğinin devam edip etmeyeceği ya da kendi güvenlikleri hakkında yoğun endişeler taşımaları oldukça yaygındır” dedi. Bu durumun çocuklarda davranışsal sorunlara da yol açabileceğini belirten Uzm. Klin. Psk. Ünal, “Yoğun çatışmaya maruz kalan bazı çocuklar daha saldırgan davranışlar sergilerken, bazıları tamamen içe kapanabilir. Uyku problemleri de oldukça yaygındır. Karanlık korkusu, uykuya dalmada güçlük, kabuslar ve gece terörü gibi durumlar sıkça görülür” ifadelerini kullandı.

Fiziksel sağlık üzerinde de etkili!

Uzm. Klin. Psk. Ünal, çatışmalı aile ortamının çocukların beyin gelişimini dahi etkileyebileceğine dikkat çekerek, “Yoğun tartışma ortamında kalan bir çocuğun beyni sürekli tetikte olur ve stres hormonu olan kortizol seviyesi yükselir” dedi. Bu durumun sadece duygusal değil, fiziksel sağlık üzerinde de etkili olduğunu belirten Uzm. Klin. Psk. Ünal, “Sürekli stres hali, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Aynı zamanda çocuğun duygusal dengesini de bozabilir” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilirler!”

Çocukların çatışmalı bir ortamda büyümesinin, ileriki yaşantılarını da etkileyebileceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, “Bu çocuklar, güven problemleri nedeniyle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilir. Kendilerini ebeveynlerinin tartışmalarından sorumlu hissedebilir ve yeterince iyi olmadıkları düşüncesine kapılabilirler” dedi. Uzm. Klin. Psk. Ünal, bu duyguların zamanla düşük öz saygıya ve yetişkinlikte tekrar eden ilişki çatışmalarına yol açabileceğini de vurguladı. Ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade eden Uzm. Klin. Psk. Ünal, “Saygılı ve yapıcı bir şekilde tartışıldığında, çocuklar bu anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülebileceğini öğrenir” dedi. Uzm. Klin. Psk. Ünal, bu durumun çocukların ileride sağlıklı ilişkiler kurmalarına katkı sağladığını belirterek, “Unutulmamalıdır ki, mutlu ebeveynler, mutlu çocuklar yetiştirir” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı iletişim, tüm ilişkilerin olmazsa olmaz yapı taşıdır!

Ebeveynler arasındaki tartışmaların çeşitli nedenlere dayandığını belirten Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Farklı Yetiştirme Tarzları”, “İletişim Eksikliği”, “Maddi Sorunlar”, “Sorumlulukların Eşit Dağılmaması”, “Dış Etkenler” ve “Kendi İhtiyaçlarını Göz Ardı Etmek” gibi faktörlerin aile içi çatışmaları tetiklediğini söyledi. “Sağlıklı iletişim, tüm ilişkilerin olmazsa olmaz yapı taşıdır. Çiftler arasında sağlıklı bir iletişim kanalı yoksa tartışmalar kaçınılmaz hale gelir” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, bu sorunların fark edilip çözülmesi için sağlıklı iletişim ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekti.