Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve İngiliz varyantlarının farkları neler, aşılar etkili oluyor mu?

Hindistan'da tespit edilen koronavirüs varyantı İngiltere'ye de ulaştı. İngiliz kamu sağlığı uzmanları virüsün 'kaygı verici' olduğunu söylüyor.

Dünya, Hindistan varyantı ve daha kolay yayılan, insanları daha fazla hasta eden veya aşıların etkili olmadığı diğer yeni genetik tiplerini de yakından inceliyor.

Yeni varyantları anlamak hükümetlerin aşılama programlarını düzenlemelerine ve virüsü kontrol altında tutmalarına yardımcı olabilir.

Covid neden mutasyona uğruyor?

Bütün virüsler değişim geçirir, var olabilmek ve yayılabilmek için kendilerinin birer kopyasını üretirler.

Bu değişimlerin çoğu önemsizdir, bazıları virüse zarar bile verebilir. Ama bazı değişimler ise daha bulaşıcı ve daha tehlikeli hale gelebilir, ağırlıklı olarak görülen türler de bunlardır.