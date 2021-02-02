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Hindistan’da çocuk felci aşısı yerine dezenfektan verilen çocuklar hastanelik oldu

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Hindistan’da ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı yerine el dezenfektanı verilen çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Hindistan’da çocuk felci aşısı yerine dezenfektan verilen çocuklar hastanelik oldu

Olay, Maharaşta eyaletinde bir sağlık merkezinde devletin çocuk felcine karşı bağışıklık kampanyası kapsamında yapılan aşılamalar sırasında yaşandı.

Yavatmal bölge meclisinden Shrikrishna Panchal, olayın çocuklardan birinin aşı sonrası kusma şikayeti yaşamasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Karışıklık nedeniyle en az 12 çocuğun hastaneye yatırıldığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Bir doktor, iki hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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