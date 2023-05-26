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Hizbullah’dan İsrail’e sert uyarı: Uçuruma sürükler

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Lübnan'daki Hizbullah örgütü, "Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata İsrail'i uçuruma sürükler" açıklaması yaptı.
Hizbullah’dan İsrail’e sert uyarı: Uçuruma sürükler

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in büyük bir savaşa sebep olacak bir hata yapması durumunda uçuruma sürükleneceğini ve yok olacağını savundu.

Nasrallah’ın, İsrail’in, Lübnan’ın güneyinden çekilmesinin 23. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma El-Menar televizyonunda yayımlandı. Nasrallah konuşmasında, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva’nın, “Hizbullah’ın hata yapmaya çok yakın olduğu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği” yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

“Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata sizi uçuruma ve yok olmaya sürükler. Herhangi bir büyük savaş tüm sınırları içine alır. Bizim de meydanları ve alanları dolduracak yüzbinlerce savaşçımız var” diyen Nasrallah, İsrail’in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını, ülke içinde parçalanma yaşadığını ve Filistin halkıyla herhangi bir müzakerede şartlarını dikte ettirmekten aciz olduğunu iddia etti.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da 22 Mayıs’ta katıldığı bir konferansta Hizbullah’ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söylemişti.

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan’ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Hizbullah’ın etkin olduğu Nebatiye’nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

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