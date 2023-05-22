Hizbullah’tan bir ilk: Gövde gösterisi yaptılar

Lübnan'da Hizbullah hareketi, dün düzenlediği askeri tatbikat ve yürüyüşle gövde gösterisi yaptı.

İngiliz Times gazetesi, Türkiye’deki Hizbullah örgütüyle bir bağı olmayan ve Lübnan siyasetinde etkili Hizbullah'ın dün kalesi Aramta kentinde düzenlediği füzeli yürüyüşün ayrıntılarını aktardı. Yıllar sonra ilk defa Batılı gazetecilerin de takip ettiği dağlık alandaki gösteride silahlı askerlere Hizbullah bandosu da eşlik etti.

Haberde, maskeli militanların askeri yeteneklerini sergilediği, füzelerle hedefleri vurduğu ve silahların ateşlendiği yürüyüşün yılladır örgütün düzenlediği en büyük gösteri olduğu ve İsrail'e karşı meydan okuma amacı taşıdığı kaydedildi.

Times muhabiri yürüyüşten kısa süre önce haberdar olduklarını, Hizbullah'ın etkinliği “askeri operasyon” olarak duyurduğunu ama içeriği bilmediklerini yazdı. Yabancı gazetecilerin sınıra yakın bölgede karşılandığını belirten gazete, yılladır büyük bir gizlilik içinde olan Hizbullah üssünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın ve çocuğun da katıldığını kaydetti.

Gösteride konuşan Hizbullah yetkilileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu hedef alarak “İsrail kentlerine füze yağdırırız” açıklamaları yaptı.

2006’DA İSRAİL’İ YENMİŞLERDİ

Hizbullah sık sık İsrail'i füzeli saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyarıyor. 2006'da İsrail ve Hizbullah’ın askeri kanadı arasında yaşanan savaşta İsrail ülkedeki ablukayı kaldırıp askerlerini çekmek zorunda kalmıştı. Bu savaş, “İsrail tarihinin en ağır yenilgisi” olarak nitelenmiş, Lübnanlı Hıristiyanlar bile Hizbullah’a destek açıklamaları yapmıştı.

Filistin'deki direniş örgütlerine de destek veren ve İran'la ittifak içinde olan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, ”siyonist işgalci” olarak nitelediği İsrail'i yok edebilecek güçte olduklarını açıklamıştı.