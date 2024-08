İngiltere Kraliyet Ulusal Filika Enstitüsü'nden (RNLI) Kate Eardley "İnsanlar suda boğulmanın televizyondaki gibi çok gürültülü, çok su sıçratılan bir şey olmasını bekliyor" diyor.

Ancak Eardley'e göre gerçekte büyük olasılıkla "küçük bir çocuk bir gölete ya da denize giriyor ve kimse bir şey duymuyor."

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl dünya genelinde her yıl 250 bin dolayında kişi suda boğulma nedeniyle ölüyor ve neredeyse 82 bin kurban 14 yaş altında.