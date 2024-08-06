'Farkındalık eksikliği'

Dr. Meddings, hükümetler boğulma oranlarını düşürme kararlılığı gösterdiğinde, bunu başarmanın zor olmadığını vurguluyor ve en büyük engelin "farkındalık eksikliği" olduğuna dikkat çekiyor.

RNLI'dan Kate Eardley de çok sayıda liderin, suda boğularak ölümlerin ne kadar yaygın olduğunun farkına varamadıklarını söylüyor.

Eardley "Çoğu zaman bir büyükelçiyle ya da yetkiliyle toplantıya girdiğimizde 'Neden burada olduğunuzu bilmiyoruz, suda boğulma sorunumuz yok' diyorlar" şeklinde konuşuyor.

"Ve yarım saatin sonunda da 'Nasıl çözüm bulabiliriz, nasıl destek olabiliriz?' diyorlar"

Dr. Meddings, farkındalık yaratmak için bir gün belirlemenin daha şimdiden etkili olduğunu belirtiyor.

Örneğin Tanzanya'da hükümet Dünya Suda Boğulmayı Önleme günü açıklandıktan bir yıl sonra, ölümleri azaltmak için yeni bir yaklaşım benimsedi.

Bu yeni gün aynı zamanda WHO'nun bu yıl sonunda yayımlanması beklenen bir küresel durum raporu hazırlamasını beraberinde getirdi.

Suda boğulma ölümleri nasıl azaltılabilir?

a stock photo of a child by a body of water

Kaynak,Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,Çocukların suya düşmesi en sık görülen boğulma nedenlerinden.

WHO, suda boğulma ölümlerini azaltmanın bir yolunun okul çağındaki çocuklara temel yüzme, su güvenliği ve kurtarma gibi yetenekleri kazandırmak olduğunu söylüyor.

Kuruluşa göre bunu yapmak, 2050 itibarıyla 238 bin ölümü ve 549 bin ölümle sonuçlanmayan suda boğulmayı önleyebilir.

Güney Afrika'da Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü'nün (NSRI) Sağ kalma Yüzme Programıyla geçen yıl 900 binden fazla çocuğa suda güvenlik eğitimi verildi.

NSRI'dan Andrew Ingram, programa katılan çocukların iki kez başka çocukları kurtarmayı başardığını söylüyor.

Ingram, çocukların yüzerken ve su kenarındalarken sürekli izlenmesi gerektiğini, yalnız bırakılırlarsa dakikalar içinde ölebileceklerini vurguluyor.

Ancak kırsal kesimde yaşayan çalışan anne ve babalar bütün gün çocuklarını izleme şansına sahip değil.

Ve WHO'ya göre düşük ve orta gelirli ülkelerde çocukların boğularak ölümleri genelde yetişkin gözetimindeki eksikliklerden kaynaklanıyor.

Kuruluş, ölümleri azaltmanın bir yolunun da okul öncesi yaştaki çocuklar için güvenli alanlar oluşturmak olduğunu söylüyor.

WHO'ya göre bu önlem 2050 itibarıyla 536 bin suda boğularak ölümü ve 440 bin ölümcül olmayan boğulmayı önleyebilir.

Yaralanmayı Önleme ve Araştırma Merkezi (CIPRB), RNLI ile işbirliği yaparak Bangladeş'in kırsal kesimlerinde boğulmaların en çok görüldüğü dönemlerde köy kreşleri kurdu.

Kate RNLI projenin, çocukların sıklıkla evlerinden 20 metreden az uzakta ve özellikle de anne ve babalarının meşgul oldukları öğle saatlerinde boğulduğunu gösteren araştırmadan ilham aldığını vurguluyor.

Bangladeş'teki kreş yöneticisi Jhorna Begum de RNLI'dan aldığı eğitim sayesinde, suda bilinçsiz bir halde bulduğu Yasin'in yaşamını kurtarmayı başardığını söylüyor.

Jhorna Begum and her son Yasin

Kaynak,RNLI/Syed Naem

Fotoğraf altı yazısı,Jhorna Begum ve oğlu Yasin

Kade Eardley, kreş modelinin işe yaradığını gören Bangladeş hükümetinin, kreşleri ülkenin dörtte birlik kesimine yaygınlaştırmak için 32 milyon dolar yatırım yaptığını beliriyor.

WHO'nun tavsiye ettiği diğer önlemler arasında, güvenli tekne ve feribot düzenlemeleri, gelişmiş sel riski yönetimi ve suya erişimi kontrol etmek için bariyerler kurulması da var.

Harekete geçmenin ve geçmemenin maliyeti

WHO, bazı ülkelerin ölümlü ve ölümle sonuçlanmayan suda boğulma vakaları yüzünden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın %3'ünü yitirdiğini tahmin ediyor.

Kuruluş, boğulma önleme sistemlerine yatırımın şu andaki seviyelerinde seyretmesi halinde 2050 itibarıyla çoğu çocuk, 7,2 milyon kişinin boğulma sonucu öleceğini, 3,4 milyon kişinin de uzun vadeli engellilikle karşılaşacağını söylüyor.

WHO'nun tahminlerine göre toplam ekonomik kayıp 4 trilyon dolara ulaşabilir.

Ancak, 50 yüksek riskli ülkedeki tüm çocukların yarısını kapsayan önlemlerin maliyeti kreşler için 33 milyar dolar, temel yüzme ve su güvenliği kabiliyetlerini kazandırmak içinse 17 milyar dolar.

WHO, boğulma önlemeye yatırılacak her bir doların 30 yıl içinde 9 dolar tasarruf sağlayacağını söylüyor.

Suda ve su etrafında nasıl güvende olunur?

a stock photo, showing a hand reaching out of a swimming pool

Kaynak,Getty Images

İngiltere'deki Kraliyet Yaşam Kurtarma Vakfı, suyun etrafında asla yalnız olmamayı ve cankurtaran olan yerlerde sadece aile ve arkadaşlarla yüzmeyi tavsiye ediyor.

Su kenarında çocukların sürekli yetişkinlerce izlenmesi de hayati önemde.

Kuruluş, insanlar suya düşerse ya da yüzerken yorulurlarsa sakin olmalarını ve yardım istemeden önce suda sırt üstü kalmalarını öğütlüyor.

Bunu yapan birini görürseniz, yüzebilen bir nesneyi bu kişiye atmanız gerekiyor.

Kuruluş aynı zamanda kıyıdan çok fazla uzaklaşılmamasını, boyu aşan yerlere gidilmemesini ve sahile paralel yüzülmesini tavsiye ediyor.

Bir dip akıntısına yakalanması durumunda ise şunlar tavsiye ediliyor;

  • Yardım çağırın
  • Akıntıya karşı yüzmeyin
  • Dip akıntısından kurtulmak için kıyıya paralel yüzün
  • Dip akıntısından kurtulduğunuzda da kıyıya doğru yüzün ve olası akıntılara karşı dikkatli olun