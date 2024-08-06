Bu sayılar, her gün 650'den fazla ölüm anlamına geliyor ve bu nedenle WHO suda boğulma vakalarına "sessiz önlenebilir ölüm salgını" adını veriyor.

Suda boğulma sadece aileler açısından bir trajedi değil, aynı zamanda ekonomiye de zarar veriyor. Erken ölümler ve sağ kalmayı başaranlarda ciddi yaralanmalar iş gücünü de etkiliyor. WHO bu konuda harekete geçmemenin maliyetinin 2050 itibarıyla dört trilyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor.

Mesele o kadar büyük bir aciliyet arz ediyor ki, Birleşmiş Milletler, "bu ihmal edilen kamu sağlığı sorununa" dikkat çekmek için 25 Temmuz'u Dünya Suda Boğulmaları Önleme Günü ilan etti.

Peki, sorun ne kadar büyük ve önlemek için neler yapılabilir?

‘Herkes boğulabilir’

WHO'ya göre suda boğulma, dünya genelindeki istemsiz yaralanma sonucu ölümlerin üçüncü nedeni ve tüm istemsiz yaralanma ölümlerinin % 7'lik kısmını oluşturuyor.

Çocukları ve gençleri orantısız etkiliyor ve dünya genelinde 25 yaş altındaki ölüm nedenlerinde ilk 10'a giriyor.

Suya kolayca düşüp, çıkmakta zorlandıkları için 1-4 yaş arası en büyük tehdit altındaki grup.

WHO boğulma önleme teknik koordinatörü Dr. David Meddings "Herkes boğulabilir. Çok çabuk gerçekleşiyor. Örneğin, yaralıların hastaneye götürülüp, saatlerce canlı kalabildiği trafik kazalarına kıyasla, suda boğulma dakikalar içinde öldürüyor. Bu nedenle her saniye önemli" diyor.

Bir boğulma kurbanı sağ kalmayı başarsa da, beyinde hasar dahil, ağır yaralanmalarla karşılaşabiliyor.

WHO'ya göre küresel düzeyde suda boğulma sonucu ölümlerin % 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor. % 60'ı da Batı Pasifik bölgesi ve Güneydoğu Asya'da görülüyor.

Yüksek gelirli ülkeler daha donanımlı eğitim sistemlerine ve çocuklara yüzme öğreten tesislere sahip.

Ülkeler arasındaki büyük farklılıklara rağmen, küresel düzeyde ölümlü suda boğulma vakaları on yıllardır istikrarlı bir şekilde azalıyor.

Dr. Meddings, ekonomik kalkınma, daha iyi teknoloji, gelişmiş altyapı, daha iyi metodoloji ve iyileştirilmiş kuralların bu düşüşü sağladığını söylüyor.