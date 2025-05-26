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Holguin: Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinledim

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Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile baş başa görüşmesi tamamlandı.
Holguin: Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinledim

Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile baş başa görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.30’da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası ilk olarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín, ardından Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklama yaptı.

Holguín yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ile çok iyi ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

 Holguín, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinlediğini belirterek, mart ayında Cenevre’de tarafların mutabık kaldığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını, temmuzda New York’taki bir sonraki görüşme için bu konularda sonuç elde etmeleri gerektiğini söyledi. 

Holguín, “Çalışacağız, ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve somut sonuçlar elde etmek için köprü kuracağım” dedi.

Holguín, cuma günü Kıbrıs Rum lider  Nikos Hristodulidis ile yeniden bir araya geleceği bilgisini de paylaştı.

Güven inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Holguín, bunun için iki tarafın liderlerini ve liderlerin endişelerini dinlemek gerektiğini söyledi.

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