Holguin'in Londra ve Brüksel temaslarının tarihleri belli oldu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hafta başından itibaren Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros edindiği bilgilere dayanarak, Holguin’in 1 Temmuz Salı günü Londra’ya, 2 Temmuz Çarşamba günü de Brüksel’e gideceğini yazdı.

Habere göre Holguin Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa -Kuzey Amerika sorumlusu Stephen Doughty ile görüşecek. Doughty New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayriresmi beşli görüşmede İngiltere’yi temsil edecek.

Holguin Brüksel’de ise Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile eşgüdüm ve iş birliği yöntemlerini görüşmesi bekleniyor. Görüşmeye Avrupa Komisyonu’nun görevlendirdiği Johannes Hahn da katılacak.

Holguin’in Ada’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret sırasında, Londra ve Bürksel’i ziyaretinin ardından yeniden Kıbrıs’a geleceği söylenmişti.

“RUM ULUSAL KONSEYİ 3 TEMMUZ’DA TOPLANIYOR”

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesi hazırlıkları çerçevesinde Rum Ulusal Konseyi’ni 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da toplantıya çağırdığını haber verdi.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’in Rum siyasi partilerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri himayesinde Temmuz’da gerçekleştirilecek görüşmeye dönük hazırlıklarla ilgili bilgi vereceğini kaydetti.

Letimbiotis Rum tarafının önceliğinin, özlü müzakerelerin koptuğu yerden yeniden ve Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeveden başlaması olduğunu hatırlattı.