Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı etti

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan ziyaret krizi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan'ın sınır dışı edilmesi ile doruğa tırmandı.

Başbakan Binali Yıldırım Hollanda'ya tepki gösterdi. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca Hollanda'da, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından sağduyu ile hareket etmelerini, asla tahriklere kapılmamalarını istedi.

Neler yaşandı?

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Bakan Kayan'ın uçağına iniş izni vermemişti. Kaya, Cumartesi akşamı Almanya'dan kara yoluyla Hollanda'ya geçti.

Rotterdam polisi, West Blaak semtindeki Türkiye Başkonsolosluğu binası ile Hilgersberg'deki konsolosluk resmi konutunu giriş çıkışlara kapattı.

Bakan Kaya'ın yolda olduğu saatlerde, AKP Hollanda Seçim Koordinasyon Merkezi yetkilileri Türkiye kökenli seçmenleri Rotterdam Başkonsolosluğu önüne çağırdı. Hollanda'nın kararı tekbir sesleri eşliğinde protesto edildi.

Bu sırada Hollanda'ya gelen Kaya'nın konvoyu polis tarafından durduruldu. Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na girmesine izin vermeyen polis, bakandan ülkeyi terk etmesini istedi.

Kaya, konsolosluk binasına girişine izin verilene kadar bekleyeceğini söyledi, Hollanda'yı insan haklarını ihlal etmekle suçladı, "İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, haraket.. Şu an bunların hepsi askıya alınmış durumda" dedi.

Polisin konsolosluk binasına girişine izin vermediği Türk bakan, otomobilinde bekledi. Bu arada çevrede protesto gösterisi düzenleyenlerle Hollanda polisi arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşandı.

Hollanda polisi Türk göstericileri tazyikli su kullanarak dağıttı.

Saatler süren görüşmeler sonunda gece yarısı saat 01:00 sıralarında sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Kaya, Hollanda polis özel timleri ve bir eskort aracı eşliğinde beraberindekiler ile kara yoluyla Almanya'ya gönderildi.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez."

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönmüyor

Öte yandan, Türkiye'nin Hollanda temsilciliklerini güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine Lahey'de bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye dönmeme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

Bu arada Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip Türk bakanın gelişi konusunda Rotterdam Başkonsolosluğu'nun kendisine yalan söylediğini iddia ederek, "Korkunç bir şekilde yanıltıldım" dedi.

Abutalip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bunlar Nazi artığı" sözlerine de, "Naziler tarafından bombalanan bir şehrin belediye başkanı olduğumu biliyor musunuz?" yanıtını verdi.

Rotterdam, Tilburg ve Haarlem başta olmak üzere birçok Hollanda kenti İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline sahne olmuş, bombalanarak yerle bir edilmişti.

Hollanda: Türk bakanın siyasi propaganda yapmasına karşıyız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türk bakanın Hollanda'ya gelmesine değil, siyasi propaganda yapmasına karşı olduklarını söyledi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Kaya'ya hitaben, "Gidin ve asla geri gelmeyin. Lütfen Hollanda'daki tüm Türk hayranlarınızı da yanınıza alın" diye yazdı.

Çarşamba günü genel seçim yapılacak

Hollanda'da Çarşamba günü genel seçim yapılacak. PVV uzun süre kamuoyu araştırmalarında ilk sırada gözükmüş, son günlerde ise aynı araştırmalarda Başbakan Rutte'nin lideri olduğu Liberal Parti'nin (VVD) gerisine düşmüştü.

Lahey yönetimi, referandum kampanyası için Rotterdam'a gelmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini geri çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdiği Hollanda'yı 'Nazi kalıntısı' olmakla suçlamış, Bakan Çavuşoğlu Fransa'nın Metz kentine gitmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı ise "Kızgın olmalarını anlıyorum ama bu açıklama sınırı fazlasıyla aşıyor" olmuştu.