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Hristodulidis ABD silah ambargosunun aşamalı kaldırılmasını beklediklerini söyledi

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah satışının yasaklanmasının, aşamalı olarak kaldırılmasını beklediklerini söylediği belirtildi.
Hristodulidis ABD silah ambargosunun aşamalı kaldırılmasını beklediklerini söyledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah satışının yasaklanmasının, aşamalı olarak kaldırılmasını beklediklerini söylediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “Alfa’” ya yapmış olduğu ABD silah ambargosuna ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, ABD’nin, Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun, aşamalı  kaldırılması yönünde adımlar atılacağı beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Konunun, ABD Kongresi’nde zaten ele alınmaya başladığını ifade eden Hristodulidis, ABD Hükümeti’nin bu çabayı görmesi ve desteklemesinin olumlu olduğunu, ilgili yasayla konulan tüm bu kısıtlamaların, aşamalı olarak kaldırılacağını göreceklerini düşündüğünü kaydetti.

Hristodulidis, en yakın zamanda, bu gidişata yönelik ilk adımların atılacağından da söz etti.

Hristodulidis yaptığı açıklamalar çerçevesinde Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinden de söz ederken, uluslararası ve ikili ilişkiler düzeyinde,  iki ülkeyi daha fazla yakınlaştıran noktanın güvenlik konuları olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, imzalanan “niyet beyanının” güvenlik konularıyla alakalı olduğunu belirtti.

ABD’nin yaklaşımının, Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, oynadığı bu rolü, oynayabileceği ve oynaması gerektiği şeklinde olduğunu savunan Hristodulidis, bu rolün daha da fazla güçlenmekte olduğunu  söyledi.

Hristodulidis, Washington’daki temaslarına ilişkin olarak sadece ayrıntılı bir şekilde ele alınan ve Kıbrıs sorununun boyutlarından olan garantiler ve güvenlik konularına ilişkin genel yaklaşımlarının da bu olduğunu belirtti.

İki ülke ve komşu ülkelerle olan işbirliği konusunda ise Hristodulidis, enerji konuları, deniz güvenliği, arama kurtarma alanında ortak işbirlikleri, terör konularının veya kitle imha silahlarının göğüslenmesinde ortak eylemler konusunda işbirliklerinin yapılacağını ifade etti.

Niyet beyanın nedenlerinden de söz eden Hristodulidis, iki ülkenin, gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel düzeyde güvenlik konularındaki işbirliğinin önemini kabul ettiğini  belirtti.

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