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Hristodulidis Almanya temaslarına bugün başlıyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Almanya’da gerçekleştireceği resmi temaslara bugün başlıyor.
Hristodulidis Almanya temaslarına bugün başlıyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Almanya temasları çerçevesinde bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşeceğini yazdı.

Gazete, Almanya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne dair önümüzdeki aylarda bir hareketlilik görmeyi arzuladığını, Hristodulidis’in ise, Almanya’nın bu konuda Türkiye’ye yönelik girişimde bulunması umudunu taşıdığını belirtirken bugünkü Hristodulidis-Scholz görüşmesinin ana konusunun Kıbrıs sorunu olacağını öne sürdü.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kontantinos Letimbiotis dün konuya ilişkin açıklamasında, “Almanya, Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüm bulunması konusunda bizim önemli bir müttefikimizdir” iddiasında bulundu.

Letimbiotis, Rum lider Hristodulidis’in Scholz’la gerçekleştireceği görüşmede, AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin müdahilliği konusunda fikir alış verişinde bulunma fırsatını elde edeceğini belirtti.

Haberde, Hristodulidis-Scholz görüşmesinde ayrıca, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve AB konularının da ele alınacağı vurgulandı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in dün Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) kuruluşunun 25’inci yılı sebebiyle Frankfurt’ta gerçekleştirilen etkinliğe katıldığını ve AMB Başkanı Christine Lagarde’la görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in Lagarde’la, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımı, ekonomi ve kaçak göç konularını görüşme fırsatı bulduğunu belirtirken etkinlik çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le yemekte biraraya geldiğini de vurguladı.

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